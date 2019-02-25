РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 фев. В нескольких квартирах жилого дома по улице Академика Доллежаля в подмосковном Подольске отключили воду из-за долгов одного из собственников за предоставление ЖКУ, сообщила «РИАМО в Подольске» диспетчер управляющей компании ООО «УК АВГУСТ ЖКХ».

«Сегодня (25 февраля – ред.) в некоторых квартирах многоквартирного дома №19 по улице Академика Доллежаля в Подольске отсутствует водоснабжение, так как был перекрыт стояк. Это было сделано в связи с тем, что в одной из квартир была установлена заглушка из-за долгов собственника по ЖКУ», – сказала диспетчер.

Она отметила, что возобновить подачу водоснабжения планируют в течение понедельника.