РИАМО - 25 фев. Более 170 подъездов планируют отремонтировать в подмосковном Рузском городском округе в текущем году, часть из них должна была быть отремонтирована в прошлом году, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области глава округа Татьяна Витушева.

«Всего планируем отремонтировать 173 подъезда. Из перечня подъездов, ремонт которых был запланирован на 2018 год, в 55-ти работы не проведены», - сказала Витушева.

Она добавила, что также в подъездах городского округа установят видеонаблюдение.

«Не стоит забывать о безопасности – планируем установить видеонаблюдение в 100 подъездах, чтобы в перспективе подключить их к системе «Безопасный регион», - сказала Витушева.

«Безопасный регион» - централизованная система видеонаблюдения с возможностью длительного хранения и анализа входящей информации. Система является эффективным инструментом для профилактики правонарушений, совершаемых в общественных местах, и повышения их раскрываемости.