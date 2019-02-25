РИАМО – 25 фев. При проведении сложных операций в скором времени можно будет использовать многофункциональную роботизированную платформу, разработка столичных ученых будет востребована в самых разных областях медицины – от стоматологии до нейрохирургии, пишет газета «Известия».

«Отличие новой установки от уже существующих систем в том, что она может работать без участия хирурга, по аналогии с транспортным беспилотником. Стоимость платформы, как уверяют специалисты, будет в разы меньше цены знаменитого хирургического робота da Vinci, цена которого 2 миллиона долларов. В минимальной комплектации она появится в больницах в ближайшие годы», – говорится в материале.

Так, ученые из Московского государственного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова совместно с Московским государственным технологическим университетом «Станкин» сделали прототип уникального роботизированного хирургического комплекса.

«По сути, разработка представляет собой основной элемент «умной операционной». Она снабжена системами навигации, планирования операций, а также двумя роботами - автономным и ручным, точность движений которых на порядок выше, чем у хирурга», – отметил начальник отдела управления проектами развития Московского медико-стоматологического университета Игорь Романенко.

По его словам, конструкция ручного робота напоминает шарнирную настольную лампу, которая жестко фиксируется хирургом на операционном столе и позволяет управлять различными инструментами: скальпелем, иглой для биопсии, лазером и другими – по заданной программе.

«Рядом с этим манипулятором размещена система визуализации и навигации, которая на основе цифровых моделей органов пациента позволяет планировать операцию, а также с помощью систем компьютерного зрения «видеть», как она проходит», – дополнил эксперт.

Основным отличием данной разработки от существующих на рынке подобных систем в том, что в ней задействован автономный робот.

«Знаменитый da Vinci, который сегодня используется в сотнях клиник по всему миру, представляет собой только робот-ассистированную хирургическую платформу», – подчеркивается в материале.

Романенко подчеркивает, что последовательность и время выполнения действий определяет хирург, затем компьютерная программа переводит план операции в набор автоматических алгоритмов.

«Врач, нажимая на Enter, запускает программу и контролирует процесс. У хирурга, конечно же, есть красная кнопка, которой он может в любой момент остановить робота. Концептуально это очень похоже на принцип работы беспилотных автомобилей, действия которых пока еще контролирует водитель-человек», – резюмирует он.