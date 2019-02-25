РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 фев. Сотрудники пожарной охраны потушили горящий автомобиль на улице Первомайская в подмосковной Балашихе, пострадавших нет, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену 24 февраля в 23:01 поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: городской округ Балашиха, улица Первомайская. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

В тушении пожара задействовали четырех человек и одну единицу техники.