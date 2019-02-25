РИАМО - 25 фев. Самым популярным транспортно-пересадочным узлом на Московском центральном кольце в период закрытия участка Сокольнической линии метро стала станция «Площадь Гагарина», ей воспользовались 233,5 тысячи пассажиров за 5 рабочих дней, сообщается в WhatsApp-канале Московской железной дороги.

Пять станций Сокольнической линии: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская», «Бульвар Рокоссовского» закрывали для строительства Большой кольцевой линии метро с 16 февраля. Станции возобновили работу на два дня раньше запланированной даты открытия – 23 февраля.

«Самыми популярными транспортно-пересадочными узлами стали: «Площадь Гагарина» (233,5 тысячи пассажиров за 5 рабочих дней), «Ботанический сад» (157,3 тысячи) и «Бульвар Рокоссовского» (156,8 тысячи)», – говорится в сообщении.

Всего с 18 по 22 февраля 2019 года услугами проезда в электропоездах «Ласточка» на Московском центральном кольце воспользовались 2,56 миллиона пассажиров.

За этот период ежесуточный рекорд по пассажиропотоку обновился несколько раз. Рекордный показатель – более 523 тысяч человек перевезли «Ласточки» за один день.