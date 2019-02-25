РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 фев. Молодые поэты смогут прочесть свои произведения на поэтическом вечере в подмосковном Подольске 2 марта, сообщила «РИАМО в Подольске» одна из организаторов мероприятия.

«В Подольске 2 марта творческое объединение «Мастерская слов» проведет поэтический вечер с участием молодых поэтов и мастеров художественного слова округа. Принять участие смогут все желающие. Мы приветствуем как авторские номера, так и чтение отечественных произведений. При этом в ходе мероприятия будут определены три лучших участника, которые получат ценные призы», – сказала организатор мероприятия.

Она отметила, что проходить поэтический вечер будет в целях формирования в молодежной среде интереса к авторскому творчеству и поэзии, а также помощи в творческой самореализации молодых творческих жителей округа.

Мероприятие начнется в 18:00 по адресу: улица Мраморная, дом №2А (в хобби-центре «Место»).