РИАМО - 25 фев. На севере Москвы в Дмитровском районе по программе реновации подготовлен новый дом из трех секций, он находится рядом с переселяемым домом, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Смотровые ордера получают жители дома, проживающие по адресу: Долгопрудная улица, 10, который находится в паре сотен метров от новостройки. В переселяемом доме насчитывается 75 квартир», - сказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он уточнил, что для участников реновации передан жилой дом, состоящий из трех секций. Обеспечен безбарьерный доступ в здание для всех категорий маломобильных групп. Внутренняя отделка квартир выполнена в полном соответствии со стандартами программы. Во дворе организована детская площадка, проведено благоустройство.

«Переселение в САО продолжается. В конце ноября 2018 года с разницей в несколько недель в новостройки первыми поехали жители девяти пятиэтажек в районе Бескудниково. Под заселение им было предложено пять стартовых домов на Бескудниковском бульваре и Дмитровском шоссе», - напомнил Левкин.

По его словам, на сегодняшний день в доме 52 по Бескудниковскому бульвару, где переселение началось одним из первых, процент завершивших переезд составляет более 57%.

Он добавил, что центр информирования по переселению, где работают специалисты органов исполнительной власти и служб города, готовые оказывать необходимые консультационные услуги, помощь в оформлении необходимых документов, находится по адресу: Карельский бульвар, дом 23, корпус 2.

«(В понедельник - ред.) центр работает с 09:00 до 21:00 без перерыва на обед. С 26 февраля он будет принимать посетителей с понедельника по субботу с 12:00 до 20:00 также без перерыва на обед», - уточнил руководитель столичного департамента градостроительной политики.

Он подчеркнул, что в районе Дмитровский в программу реновации включены 55 домов, утверждены четыре стартовые площадки. Всего в САО в программу реновации включены 514 домов, подобраны 45 «стартов».

С полным перечнем «стартовых» площадок, а также с требованиями к новым квартирам и домам можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Программа насчитывает 5172 дома. В настоящее время программа реновации реализуется в семи административных округах города Москвы.