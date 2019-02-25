РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 фев.Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий 27 февраля проведет традиционную ежемесячную встречу с жителями.

«Дорогие друзья! В среду, 27 февраля, проведу очередную встречу с жителями городского округа Люберцы. Встреча пройдет в культурно-досуговом центре «Союз» по адресу: поселение Малаховка, улица Шоссейная, дом №2», – написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что на встрече обсудят приоритеты новой пятилетки, обозначенные губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, итоги прошедшего года, задачи и актуальные проблемы на текущий год.

«Приглашаю всех желающих! Начало в 18:00», – заключил Ружицкий.