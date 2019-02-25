РИАМО - 25 фев. Почти 500 новых светильников установят на улицах в подмосковном Рузском городском округе в текущем году в рамках губернаторской программы «Светлый город», сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области глава округа Татьяна Витушева.

«В 2019 году мы будем проводить работы как по ремонту существующих объектов освещения, так и по установке новых. Планируем установить 484 светильника, 172 опоры. Будет благоустроено 20 объектов общей протяженностью почти 25 километров», - сказала Витушева.

По ее словам, существенную поддержку в модернизации уличного освещения оказывают региональные власти.

«В этой работе очень помогает правительство Московской области, ведь более 80% расходов лежит именно на региональном бюджете», - пояснила Витушева.

Ранее пресс-служба министерства энергетики Московской области сообщала, что в 2018 году в рамках губернаторской программы «Светлый город» на территории Подмосковья установили и модернизировали более 13 тысяч уличных светильников и 6,3 тысячи опор освещения.

По программе «Светлый город» заменяется устаревшее оборудование, устанавливаются новые современные энергоэффективные светильники. Отдельным направлением является улучшение освещения мест притяжения – парков, скверов, пешеходных и туристических зон.