РИАМО - 25 фев. Проверку проводят по факту смертельного травмирования 38-летнего пьяного мужчины при столкновении с поездом на перегоне станций Ильинское - Отдых Казанского направления Московской железной дороги, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По предварительным данным установлено, что 24 февраля в 18:43 на 38 километре перегона станций Ильинское - Отдых Казанского направления МЖД электропоездом сообщением Рязань-Москва смертельно травмирован 38-летний мужчина. В момент столкновения с поездом мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, шел по путям, не успел отреагировать на приближающийся поезд и, несмотря на применение экстренного торможения, был им сбит.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, проведен осмотр места происшествия, выполнены иные проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин происшествия», – говорится в сообщении.

По результатам проведенной проверки по данному факту будет принято процессуальное решение.