РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. В микрорайоне Красная горка подмосковного Подольска сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание автомобиля в ночь на понедельник, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В понедельник в 03:42 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о возгорании транспортного средства (автомобиля - ред.) по адресу: Московская область, городской округ Подольск, микрорайон Красная горка. В 05:04 пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Всего в тушении пожара принимали участие две единицы техники и семь человек.