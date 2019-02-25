РИАМО (КОРОЛЕВ) – 25 фев. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить сохранение исторического центра подмосковного Королева, следует из опубликованного перечня поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству.

Совет при президенте Российской Федерации по культуре и искусству состоялся 15 декабря 2018 года. В феврале был опубликован перечень поручений, в числе которых сохранение исторического центра Королева.

«Правительству Московской области совместно с Минкультуры России обеспечить сохранение исторического центра города Королева Московской области, включить здания, связанные с жизнью и деятельностью конструкторов и ученых – создателей российской космической техники, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», – говорится в перечне.

Ответственными назначены губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. Доклад должен быть предоставлен до 31 марта.

На совете в декабре председатель центрального совета ВООПиК Артем Демидов озвучил президенту проблему сохранения в Королеве квартала, ограниченного улицами Фрунзе, Карла Маркса, Циолковского, Лесная. Проблема разделила жителей на два лагеря: одни уверены, что дома нужно сохранить, другие устали жить в домах с плесенью и проваливающимися лестницами.

Условия проживания в домах квартала жители считали ненадлежащими, еще в начале 2000-х годов они стали обращаться в разные инстанции, к главе города с требованием снести двухэтажные типовые постройки и обеспечить им современное комфортное жилье. В разные годы жители обращались в различные инстанции.

В 2014 году во время визита губернатора Московской области в Королев, в рамках которого состоялась встреча с жителями, инициативная группа «квартала Фрунзе» обратилась к нему с просьбой снести ветхое жилье и дать возможность людям улучшить свои жилищные условия.