РИАМО – 25 фев. В США в ночь на понедельник завершилась 91-я церемония вручения кинопремиии «Оскар», лучшим фильмом была признана картина «Зеленая книга», сообщает Газета.ru.

«В ночь на 25 февраля по московскому времени в театре «Долби» в американском Лос-Анджелесе состоялась 91-я церемония вручения наград премии «Оскар». Главное кинособытие мира впервые за несколько десятков лет прошло без ведущего – изначально (честь – ред.) вести мероприятие выпала знаменитому комику и актеру Кевину Харту», – говорится в сообщении.

Тем не менее из-за разгоревшегося скандала, связанного с неполиткорректными высказываниями артиста, он был вынужден отказаться от предложения Американской киноакадемии. Представители премии решили оставить церемонию и вовсе без ведущего.

«Первая статуэтка «Оскара – 2019» вручалась в одной из самых примечательных номинаций – «Лучшая женская роль второго плана». Приз, на который претендовали Эми Адамс («Власть»), Марина де Тавира («Рома»), Эмма Стоун и Рейчел Вайс (обе – «Фаворитка»), достался Реджине Кинг, сыгравшей (в картине – ред.) «Если Бил-стрит могла бы заговорить», – отмечается в материале.

Лучшей актрисой признали Оливию Колман, исполнившую роль в киноленте «Фаворитка».

Лучшим режиссером стал Альфонсо Куарон за фильм «Рома».

Рами Малек за взял статуэтку за роль в «Богемской рапсодии». Актер Махершала Али получил «Оскар» за роль второго плана в «Зеленой книге».

Фильм «Рома» был признан лучшей картиной на иностранном языке.

Лучшим адаптированным сценарием стал «Черный клановец», а фильм «Человек-паук: через вселенные» стал лучшим в анимации.