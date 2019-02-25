РИАМО – 25 фев. В США в ночь на понедельник завершилась 91-я церемония вручения кинопремиии «Оскар», лучшим фильмом была признана картина «Зеленая книга», сообщает Газета.ru.
«В ночь на 25 февраля по московскому времени в театре «Долби» в американском Лос-Анджелесе состоялась 91-я церемония вручения наград премии «Оскар». Главное кинособытие мира впервые за несколько десятков лет прошло без ведущего – изначально (честь – ред.) вести мероприятие выпала знаменитому комику и актеру Кевину Харту», – говорится в сообщении.
Тем не менее из-за разгоревшегося скандала, связанного с неполиткорректными высказываниями артиста, он был вынужден отказаться от предложения Американской киноакадемии. Представители премии решили оставить церемонию и вовсе без ведущего.
«Первая статуэтка «Оскара – 2019» вручалась в одной из самых примечательных номинаций – «Лучшая женская роль второго плана». Приз, на который претендовали Эми Адамс («Власть»), Марина де Тавира («Рома»), Эмма Стоун и Рейчел Вайс (обе – «Фаворитка»), достался Реджине Кинг, сыгравшей (в картине – ред.) «Если Бил-стрит могла бы заговорить», – отмечается в материале.
Лучшей актрисой признали Оливию Колман, исполнившую роль в киноленте «Фаворитка».
Лучшим режиссером стал Альфонсо Куарон за фильм «Рома».
Рами Малек за взял статуэтку за роль в «Богемской рапсодии». Актер Махершала Али получил «Оскар» за роль второго плана в «Зеленой книге».
Фильм «Рома» был признан лучшей картиной на иностранном языке.
Лучшим адаптированным сценарием стал «Черный клановец», а фильм «Человек-паук: через вселенные» стал лучшим в анимации.
Что ты знаешь о премии «Оскар»?
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Поздравляем, вы – знаток «Оскара», и, наверное, не пропускаете ни одной кинопремьеры. «Зови меня своим именем», «Тоню против всех» и «Леди Берд» вы посмотрели еще до выхода российской премьеры или хотя бы прочитали об этих фильмах. Возможно, вы не всегда согласны с киноакадемией и не понимаете, почему «Лунный свет» стал лучшим фильмом, обойдя в номинации «Ла-ла Ленд», но вас слегка передергивает, когда-то кто-то путает Иньяритту с Гильермо дель Торо и громко обсуждает «Билборды», не посмотрев «7 психопатов» и «Залечь на дно в Брюгге». Возможно, вы не помните, за какую роль Мерил Стрип получила свою первую статуэтку, но точно знаете, что она является лидером по количеству «Оскаров» среди современных актрис и имеет все шансы получить его за «Секретное досье».
Вы интересуетесь современным кино, но плохо помните имена актеров и режиссеров. Скорее всего, вы не знаете, кто такие братья Коэны, но посмотрели все части саги «Звездные войны», всего «Властелина колец», «Гарри Поттера», а еще все сезоны «Игры престолов», поэтому среди друзей, таких же неспециалистов, вы можете прослыть экспертом. Конечно же, вы смотрели «Ла-ла Ленд», «Артист», «Титаник», «Волк с Уолл-Стрит», «Выживший», но вряд ли отличите Мартина Скорсезе от Джеймса Кэмерона. Дело в том, что вы ходите на все кассовое, и для вас нет разницы, что смотреть - «50 оттенков серого» или «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
Кино – не ваш конек. Поэтому вы вряд ли отличите Вуди Аллена от Ларса фон Триера, и знаете, что у Джонни Деппа и Джима Керри нет «Оскаров». Даже если из номинантов на «Оскар» вы посмотрели многое, но помните только про «Титаник», «Выжившего» и «Ла-ЛаЛенд». Конечно, вы смеялись над шутками про Ди Каприо, но так и не запомнили, за что и когда ему все-таки дали «Оскар». В любом случае, не стоит расстраиваться. Может быть, вы разбираетесь в сериалах, и «Карточный домик», «Игры престолов» или «Черное зеркало» вам намного ближе, чем все эти заумные фильмы, снятые для кинокритиков.
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