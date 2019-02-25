РИАМО - 25 фев. В 2019 году в подмосковном Рузском городском округе планируется провести комплексное благоустройство 16 дворовых территорий у многоквартирных домов, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области глава округа Татьяна Витушева.

«В 2019 году в программу комплексного благоустройства дворовых территорий вошло 16 дворов. На первый взгляд, цифра небольшая, но это порядка 10% от всех дворов многоквартирных домов округа», - сказала Витушева.

Она добавила, что недавно прошли общественные слушания, в ходе которых жители определили, в каких дворах нужна детская площадка, а в каких - зеленая зона.

«На этот год мы запланировали установку 17 детских площадок. Пять из них – это современные игровые комплексы, установка которых пройдет по губернаторской программе», - отметила Витушева.

Ранее пресс-служба вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова сообщала, что в рамках губернаторской программы на территории Подмосковья в 2019 году планируется установить не менее 246 современных детских игровых площадок. Еще свыше 1,3 тысячи площадок будут установлены и модернизированы в рамках программы комплексного благоустройства дворовых территорий.