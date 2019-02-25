РИАМО – 25 фев. В 2020 году можно будет уже не носить с собой водительское удостоверение, так как могут ввести его электронный аналог, сообщает РИА Новости.

По словам начальника ГУОБДД МВД России Михаила Черникова, через год можно будет не носить с собой водительские права и свидетельство о регистрации автомобиля.

«Когда не было электронных баз данных, водительское удостоверение было подтверждением, что человек имеет право управления транспортным средством. А сейчас это подтверждение можно реализовывать с помощью информационных систем», - сказал Черников.

Он уточнил, что данное нововведение поможет бороться с поддельными документами, а также со случаями использования одних прав похожими внешне водителями.

Также в России могут ужесточить санкции за нарушение правил дорожного движения, в частности, предлагается отменить скидки при оперативной оплате штрафа за нарушение правил стоянки и езду с нечитаемыми номерами.