РИАМО - 25 фев. Компания «Московская кофейня на паяхъ» намерена вложить более 5 миллиардов рублей в расширение существующего производства кофе в подмосковном Рузском городском округе, создав таким образом в муниципалитете около 200 новых рабочих мест, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области глава округа Татьяна Витушева.

«Одно из ведущих предприятий Рузы «Кофейня на паяхъ» в 2019 году планирует инвестировать в расширение собственного производства более 5 миллиардов рублей, а это позволит создать около 200 новых рабочих мест», - сказала Витушева.

Она подчеркнула, что власти городского округа будут поддерживать существующие предприятия, а также привлекать новых инвесторов.

«Реальных производств очень мало, отсюда и дефицит рабочих мест. Жители вынуждены уезжать в поисках работы в Москву или ближайшие районы. Решение здесь одно - поддержка уже существующих предприятий, в том числе и субъектов малого бизнеса, а также привлечение инвесторов для открытия новых предприятий. Обязательно активизируем работу в этом направлении. Ведь экономика – это локомотив для развития округа в целом», - добавила Витушева.

ЗАО «Московская кофейня на паяхъ» - предприятие полного цикла по производству растворимого сублимированного кофе. Компания также имеет свои плантации кофе в Колумбии и Доминикане.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал муниципальных глав вести спокойную, грамотную и выверенную работу по поиску и приглашению инвесторов в регион.