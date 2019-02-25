РИАМО - 25 фев. В Подмосковье и Москве 27 февраля и в выходные дни ожидается небольшое похолодание, в конце недели температура воздуха ночью может опуститься до минус 12 градусов, сообщил РИАМО в понедельник ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Погода продолжает быть теплой. У нас 22 и 23 февраля среднесуточная температура была ниже нормы, вчера опять на 3,4 выше нормы была температура. Эта эстафета продолжается - мы сейчас попали в теплый сектор, поэтому начало недели теплое, пасмурная погода, будут небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси», - сказал Цыганков.

По его словам, в понедельник днем в Московском регионе плюс 1 - плюс 3 градуса. В утренние часы возможна гололедица. 26 февраля будет облачно, пройдут небольшие осадки. Возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. Ночью температура составит плюс 1 - минус 1 градус. Днем воздух прогреется до плюс 3 градусов.

«Дальше давление начнет немного расти. Будет холодать, но не так, чтобы сильно. В целом температура будет выше нормы. В среду облачно с прояснениями, может быть небольшой снег, гололедица. Ночью минус 7 - минус 9, днем минус 3 - минус 5», - добавил синоптик.

Давление начнет падать 28 февраля и 1 марта. В эти дни ожидается облачная погода, пройдут небольшие осадки, снег. В ночь на 28 февраля температура составит минус 3 - минус 8 градусов, днем до плюс 5 градусов. 1 марта днем прогнозируется от минус 2 до плюс 5 градусов.

«Облачно в субботу, переменная облачность в воскресенье. Небольшой снег. Температуры ночные предварительно на субботу минус 4 - минус 9, днем минус 2 - минус 7. В воскресенье минус 7 - минус 12 ночью, днем уже 0 - плюс 5», - добавил Цыганков.