РИАМО - 25 фев. Квартира загорелась в доме на Тайнинской улице в столице, пламя удалось потушить, во время работ по ликвидации возгорания спасли пять человек, одного передали медикам для осмотра, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

В понедельник в 06:06 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве сообщили о загорании по адресу: Тайнинская улица, дом 7, корпус 4.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит загорание в одной из квартир на девятом этаже. Принятыми мерами в 06:34 пожар был ликвидирован на площади 20 квадратных метров. В ходе тушения пожара были спасены пять человек», – говорится в сообщении.

Одного человека передали наряду скорой помощи для осмотра.

Для ликвидации пожара задействовали семь подразделений, 24 человека из личного состава.