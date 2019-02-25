РИАМО – 25 фев. Фермерское движение Московской области будет активно включаться в создание экологически чистой продукции, Подмосковье имеет большие перспективы по развитию в этом направлении, сообщил РИАМО фермер-сыровар Олег Сирота.

Президент РФ Владимир Путин 20 февраля огласил послание Федеральному собранию. В ходе выступления глава государства поручил правительству РФ создать защищенный бренд отечественной чистой «зеленой» продукции.

«Производство экологически чистой продукции и создание специального защищенного бренда - для нашей страны это огромная возможность, потому что у нас есть большое количество полей, которые не использовались в сельском хозяйстве 20 лет, туда не заносились никакие вредные удобрения. Эти поля можно ввести. Например, такие процессы происходят в Московской области, и у нас есть устойчивый спрос за рубежом на такие продукты», - сказал Сирота.

Он отметил, что Россия уже имеет опыт по экспорту экологически чистой продукции.

«В этой нише можно работать, она самая растущая. Например, в Германии уже 12-13% рынка занимают биопродукты. Мы можем пойти по этому же пути. У Московской области в этом большие перспективы, потому что у нас очень много маленьких фермеров и им гораздо проще перестроиться на экологический стандарт, чем крупным агрохолдингам», - добавил Сирота.

Он отметил, что фермерское движение Московской области будет активно включаться в работу по созданию экологически чистой продукции.