РИАМО – 25 фев. Реставрация фасадов главного усадебного дома с палатами Дмитрия Тверитинова в Колпачном переулке завершилась в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Завершилась реставрация фасадов главного усадебного дома с палатами Дмитрия Тверитинова. В XVIII веке он занимал должность врача главной аптеки в Немецкой слободе», – говорится в сообщении.

Двухэтажное здание с каменными палатами было построено в стиле барокко. История главного дома берет свое начало в первой половине XVIII столетия. В то время владение принадлежало боярам Онучиным. Вскоре они продали усадьбу Дмитрию Тверитинову, который в ней прожил до 1741 года.

Нынешний облик здание приобрело в 60-х годах XVIII века. Тогда им владел армянский купец Г.А. Тембоз. Он заказал перестройку дома известному московскому архитектору эпохи барокко Василию Яковлеву.

У здания появился ризалит с арочными окнами на первом этаже. Кирпичные стены покрыли известковым раствором «под рукавицу». Этот способ отделки применялся для того, чтобы укрепить кирпичную кладку стен и при этом сохранить ее фактуру. Затем на штукатурку наносилась краска.

Декоративные элементы фасада здания, также выполненные из кирпича, выкрашены в белый цвет. Окна второго этажа обрамлены треугольными декоративными карнизами, а первого – прямыми. Кроме того, углы здания украшены пилястрами, а стены – карнизами.

«Здание за свою двухсотлетнюю историю неоднократно перестраивалось. Комплексная реставрация его фасадов была проведена довольно давно – около 10 лет назад. Тогда им вернули исторический облик середины XVIII века. Однако, чтобы сохранить фасады в надлежащем состоянии и дальше, необходимо регулярно проводить восстановительные работы. Специалисты очистили стены от грязи и пыли, удалили отслоившуюся краску и штукатурку. На кирпичных стенах, а также на белокаменном цоколе трещины заполнили специальным составом. Металлическую кровлю привели в порядок, заменили систему водостока. На завершающем этапе стены и декоративные элементы покрасили. Скоро начнутся восстановительные работы внутри дома», – рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он добавил, что усадебный дом в Колпачном переулке – объект культурного наследия регионального значения. Все работы здесь проводили по согласованному с Мосгорнаследием проекту и под контролем специалистов.