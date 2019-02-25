РИАМО – 25 фев. В Москве до конца года на 430 остановках общественного транспорта планируют установить камеры видеонаблюдения, в настоящее время ими оснащены более 170 остановок, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«До конца года камеры видеонаблюдения появятся еще на 430 остановках общественного транспорта. Для безопасности пассажиров камеры установят в местах, где есть павильоны ожидания автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов», – говорится в сообщении.

Так, в ближайшее время устройства наружного видеонаблюдения установят в местах ожидания транспорта рядом с храмом Преподобного Сергия Радонежского на Николоямской улице, мостом Богдана Хмельницкого, на Смоленской набережной, возле железнодорожной платформы ЗИЛ и стадиона в «Лужниках».

«Сегодня камерами видеонаблюдения оснащено более 170 остановок, расположенных вблизи крупных транспортно-пересадочных узлов, парков, городских достопримечательностей, музеев. До конца этого года их станет более 600. И установка камер продолжится», – заявил директор службы информационных технологий и связи «Мосгортранса» Дмитрий Ерзамаев.

Камеры позволяют следить за порядком на остановках общественного транспорта. Онлайн-трансляция с них ведется круглосуточно – через роутеры они подключаются к единой городской сети бесплатного Wi-Fi MT_FREE.

Изображения аккумулируются в государственной информационной системе «Единый центр хранения и обработки данных». Чтобы получить запись из архивов, необходимо позвонить на горячую линию центра по телефону: 8(495)587-00-02 и зарезервировать ее на 30 суток. При этом необходимо сообщить оператору дату, время и адрес происшествия. Затем заявитель получит номер обращения и передаст его в полицию. Сотрудник правоохранительных органов выгрузит запись для расследования инцидента.

В настоящее время в Москве более 11 тысяч остановок, из них свыше 9 тысяч с павильонами ожидания транспорта. На самых востребованных имеется электронные информационные табло и стелы. На них транслируется время прибытия транспорта, курсирующего по пролегающим рядом маршрутам. Всего в столице установлено более 900 таких табло.

Городская система видеонаблюдения, созданная департаментом информационных технологий Москвы, насчитывает более 167 тысяч камер, свыше 7 тысяч из них установили в прошлом году.

«Устройства работают во дворах, у подъездов, в парках, школах, поликлиниках, на объектах торговли и строительства. Техника помогает сотрудникам правоохранительных органов бороться с преступностью. Видеозаписи используются в расследовании порядка 70% правонарушений», – заключается в материале.