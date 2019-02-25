РИАМО - 25 фев. В 30 поездах столичной подземки появились плакаты, посвященные кинематографу, более 150 тематических постеров разместили в рамках проекта «Привет, Москва!», сообщается на официальном сайте мэра города.

«В 30 поездах метро появились плакаты, посвященные кинематографу. Тематические постеры разместили в рамках второй части просветительского проекта подземки «Привет, Москва!». Во время поездки пассажиры могут узнать необычные факты о создании известных фильмов, которые снимались в столице», - говорится в сообщении.

Всего в поездах, курсирующих по Сокольнической линии, разместили 150 плакатов. Авторы проекта выбрали эту ветку неслучайно - многие фильмы снимались в местах, расположенных рядом со станциями этой линии. Кроме того, плакаты можно увидеть в одном из вагонов тематического поезда, оформление которого посвящено проекту «Привет, Москва!». Состав курсирует по Кольцевой линии метро. Также в нем есть отдельный вагон с постерами, на которых перечислены необычные факты из истории Москвы.

«При создании плакатов мы обратились к наиболее интересным фактам, подчеркивающим особенную роль Москвы в мировом кинематографе. Ведь столица стала главной героиней во многих фильмах, в том числе отмеченных премией «Оскар». Один из плакатов расскажет пассажирам о культовом фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя», который вышел на экраны в 1979 году. Многие из его сцен снимались в парке «Сокольники». Именно там до 1980 года располагалась булочная, возле которой милиционер Владимир Шарапов должен был встретиться с Анной Дьячковой», — отметила куратор проекта «Привет, Москва!» Оксана Бондаренко.

Некоторые плакаты посвящены киноляпам. Например, при съемках голливудского фильма «Крепкий орешек: хороший день, чтобы умереть» были перепутаны здания гостиницы «Украина» и высотки главного здания МГУ. Речь идет о сцене с вертолетом, который атаковал здание университета, хотя, по сюжету, мишенью должна была стать именно гостиница. К слову, в следующей сцене фильма герои выпрыгивают из окна географического факультета МГУ, а приземляются в строительном контейнере в Будапеште. Также в «Крепком орешке» мелькают якобы московские улицы с названиями «Железо», «Пожар» и даже «Мясник».

В рамках проекта «Привет, Москва!» на постерах в подземке покажут четыре блока: «Москву историческую», «Москву кинематографическую», «Москву музыкальную», «Москву литературную и театральную». Плакаты размещаются как в поездах, так и на станциях. Материалы для них подготовили авторитетные историки, москвоведы и искусствоведы.