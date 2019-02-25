РИАМО – 25 фев. В Москве около 1 тысячи пар планируют узаконить свои отношения накануне и после Международного женского дня, количество желающих сыграть свадьбу в этот период по сравнению с прошлым годом увеличилось в два раза, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Почти тысяча пар решила приурочить свою свадьбу к 8 Марта. Это в два раза больше, чем в прошлом году», – говорится в сообщении.

Торжественные церемонии бракосочетания пройдут накануне весеннего праздника, в четверг, 7 марта, и после него, в субботу, 9 марта. Непосредственно в Международный женский день органы ЗАГС работать не будут.

«Помимо традиционного вальса Мендельсона 7 и 9 марта во дворцах и залах бракосочетания будут звучать слова поздравления в адрес милых дам. Ведущие свадебной церемонии пожелают нашим дорогим женщинам взаимной любви с их избранниками и весеннего настроения», – добавила начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова.

Она отметила, что стремление привязывать день регистрации брака к особой дате – давняя традиция молодоженов столицы. Чаще всего молодые люди выбирают даты, связанные с большими праздниками, когда улицы украшены открытками и цветами, а по всему городу проходят спектакли, концерты и ярмарки.

«За последние два года появилась тенденция жениться накануне или после 8 марта. К примеру, еще в 2017 году к празднику весны приурочили свадьбы всего 200 московских пар. А уже спустя год, в 2018 году, специалисты органов ЗАГС приняли почти 500 заявлений. Беспрецедентным по количеству свадеб может стать нынешний год», – подчеркивается в сообщении.

Международный женский день стал официальным праздником в России в 1966 году, его отмечают 8 марта. Он также популярен в Белоруссии, Армении, Грузии, Казахстане, Монголии и других странах.

«Теперь спланировать дату свадьбы можно за год до торжества. Минимальный срок и правила подачи документов остались прежними. Заявление необходимо подать минимум за месяц до регистрации лично, обратившись в загс (или в центр госуслуг «Мои документы»), или через единый портал государственных и муниципальных услуг», – заключается в сообщении.