РИАМО - 25 фев. Из реки Вори в Сергиево-Посадском районе Московской области извлекли тело ребенка 2013 года рождения, который проживал в поселке Заречный, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

«В 19:30 24 февраля из реки Вори в месте, не оборудованном для купания, <…> местным жителем было извлечено тело ребенка 2013 года рождения», - говорится в сообщении.

Ребенок проживал в сельском поселении Лозовское, поселке Заречный, дом 13.

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