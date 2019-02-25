РИАМО – 25 фев. За полгода работы сервиса по прикреплению к стоматологической поликлинике Москвы на портале mos.ru услугой воспользовались почти 22 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«За первые полгода работы сервиса по прикреплению к стоматологической поликлинике на mos.ru им воспользовались почти 22 тысяч москвичей. Электронная услуга стала доступна в конце августа прошлого года. Теперь пользователи могут удаленно прикрепиться к любой взрослой или детской стоматологической поликлинике департамента здравоохранения Москвы», – говорится в сообщении.

Услуга предоставляется в течение трех рабочих дней. После прикрепления пользователь может удаленно записываться на прием к стоматологу.

«Онлайн-сервис пользуется популярностью у москвичей. За полгода с его помощью пациентами стоматологических поликлиник стали более 14 тысяч взрослых и почти 8 тысяч детей. Электронный подход удобен для тех, кто хочет впервые прикрепиться или по какой-либо причине сменить свою поликлинику. Больше не нужно идти в медицинское учреждение с документами, чтобы подать письменное заявление на собственное прикрепление или прикрепление ребенка. Стоит отметить, что делать это удаленно или при личном визите можно один раз в год, причем открепляться от предыдущей медорганизации не нужно», – пояснил министр правительства Москвы, глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун.В столице работают 58 стоматологических поликлиник департамента здравоохранения, из них 26 медучреждений обслуживают взрослых, восемь – взрослых и детей, 24 – только детей. Также стоматологическую помощь взрослым оказывают в поликлиническом отделении челюстно-лицевого госпиталя для ветеранов войн и в поликлинических отделениях больниц ТиНАО.

««Прикрепление к стоматологической поликлинике» – только одна из 160 электронных услуг и сервисов социальной сферы, доступных на mos.ru. С 2011 года общее количество онлайн-обращений москвичей к услугам этой сферы превысило 940 миллионов, что свидетельствует о высокой эффективности предоставления услуг в электронном виде», – подчеркнула председатель комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук.

Прикрепиться к стоматологической поликлинике через портал могут пользователи старше 18 лет, живущие в Москве и имеющие зарегистрированный в столице полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Для этого нужно зайти во вкладку «Услуги» и в разделе «Здоровье» выбрать услугу «Прикрепление к взрослой стоматологической поликлинике».

После необходимо указать номер полиса ОМС, дату рождения, адрес, паспортные и контактные данные. Далее необходимо выбрать поликлинику из списка.

Уведомление об успешном прикреплении пользователь получит с помощью указанных способов связи.

Прежде чем прикрепить к стоматологической поликлинике ребенка, родителям или законному представителю нужно подтвердить его данные в управлении ЗАГС Москвы. Для этого необходимо в личном кабинете зайти в раздел «Моя семья», нажать «Добавить члена семьи» и ввести информацию о ребенке: фамилию, имя и отчество, дату рождения, пол, серию и номер свидетельства о рождении. Онлайн-проверка занимает не более одного дня. После того как уведомление об успешной проверке поступит в личный кабинет пользователя, он может подать заявку на прикрепление.