РИАМО – 25 фев. На территории Подмосковья есть потребность в создании новых молельных домов и мусульманских центров, сообщил РИАМО председатель Духовного управления мусульман Московской области Рушан Аббясов.

«В одном муниципальном образовании, округе хотя бы как минимум по одному должно быть (молельному дому - ред.), потому что мусульмане живут на всей территории Подмосковья, и, конечно же, в округе, районе должно быть по одному месту», - сказал Аббясов.

По его словам, сейчас в Подмосковье около 30 объектов, это молельные дома, мусульманские центры.

«Мы прорабатываем сейчас активно и с правительством Московской области по поводу площадок новых, потому что сегодня есть в этом потребность», - заключил муфтий.

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