РИАМО - 25 фев. Для жителей и гостей столицы подготовили свыше 200 спектаклей и порядка 150 концертов в рамках фестиваля «Московская Масленица», который пройдет с 1 по 10 марта, гостям покажут костюмированные шоу, выступления фольклорных коллективов и интерактивные постановки, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Более 200 спектаклей и около 150 концертов пройдут на фестивале «Московская Масленица». Увидеть их можно будет с 1 по 10 марта на 15 площадках», - говорится в сообщении.

Представления покажут на сценах, расположенных на площади Революции и Тверской площади, улицах Профсоюзной, Городецкой, Ярцевской, Новопесчаной, Хачатуряна и Митинской, на бульваре Дмитрия Донского и Ореховом бульваре, на площади Славы, а также на площади Юности в Зеленограде и Сиреневом бульваре в Троицке.

На Манежной площади и на переходе к площади Революции представления будут устраивать прямо на улице, вовлекая в действо зрителей. Гостям покажут костюмированные шоу, выступления фольклорных коллективов и интерактивные постановки с участием героев любимых сказок.

Таким образом, 1 марта в 18:00 на Профсоюзной улице покажут спектакль «Руслан и Людмила» в постановке независимого театра «Трикстер». Для гостей фестиваля подготовили настоящий экшен в стиле фэнтези: они увидят сцены схваток на теневом экране, летающих русалок, гигантскую голову богатыря и услышат живой вокал. Театр Sosferas выступит со зрелищным шоу «Как Фекла весну закликала». Первое представление цирковых артистов состоится 2 марта в 17:00 на Ореховом бульваре.

«На Тверской площади предложат не только посмотреть спектакли, но и принять в них участие. Трижды в день, в 13:00, 14:00 и 15:00, артисты вместе со зрителями будут разыгрывать интерактивные постановки на основе русских сказок. Актеры в образах Аленушки, Марьи Моревны, Финиста — Ясного сокола и других сказочных героев вовлекут публику в масленичные забавы. Кроме того, в павильоне «Гостиная» покажут кукольные представления в лучших традициях русского фольклора», - отмечается в сообщении.

В программу фестиваля также вошли и постановки проекта «Золотая маска» в городе». Их покажут пять кукольных театров из Московской области, Санкт-Петербурга, Карелии, Екатеринбурга и Пензы. Специально для «Московской Масленицы» они выбрали спектакли по мотивам русских сказок — как народных, так и авторских. Всего состоятся 23 показа.

Театр «Петрушкина слобода» из подмосковных Мытищ подготовил для малышей сказку «Горшок-теремок» из цикла «Сказки старых ремесел». Первый показ состоится на Ярцевской улице 2 марта в 18:00.

Спектакль-игру «Колобок» покажет Екатеринбургский театр кукол. В качестве рассказчиков в ней выступят Мать-земля, Красно Солнышко и Ясный месяц. Первое представление пройдет 4 марта в 18:00 на площади Революции.

В музыкальную программу «Московской Масленицы» вошли выступления десятков фольклорных коллективов. Гости фестиваля услышат государственный академический народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной и группу Doodkee Project, музыканты которой играют на народных духовых инструментах в сопровождении диджея.

На фестивале выступят также ансамбль «Задорные гармонисты», казачий ансамбль «Живая Русь» и другие.

Фестиваль «Московская Масленица» пройдет в столице с 1 по 10 марта. На 15 площадках гостей ждут уличные спектакли и концерты, творческие занятия, игры и многое другое. В прошлом году гостями «Московской Масленицы» стали более 4,75 миллиона человек. Они купили около 250 тысяч блинов и посетили порядка 3 тысяч мероприятий.