РИАМО - 25 фев. Исполнение поручений президента России Владимира Путина по поддержке многодетных семей позволит снизить финансовую нагрузку на такие семьи и поможет улучшить их жилищные условия, сообщила РИАМО председатель Объединения многодетных семей в Москве Наталья Карпович.

Владимир Путин дал поручения по поддержке семей с детьми в ходе послания Федеральному Собранию 20 февраля.

«Самое важное, что было озвучено - ипотека, которая уже вошла после рождения второго ребенка под 6%, будет распространяться не на 3-5 лет, а до конца срока. Это действительно будет стимулировать семьи на постоянной, стабильной основе платить ипотеку по 6%», - сказала Карпович.

Она подчеркнула важность и такого поручения Путина, как выплата 450 тысяч рублей в счет погашения ипотечного кредита для семей, где родился третий и последующий ребенок.

«Большое внимание было уделено не только возможности купить или приобрести, но еще и строить свое жилье. То есть было поручение разработать механизм, чтобы ипотека могла распространяться еще на индивидуальное жилищное строительство», - отметила Карпович.

По ее словам, сэкономить многодетной семье поможет еще одна инициатива президента – Путин поручил увеличить льготу по налогу на недвижимое имущество по принципу «больше детей – меньше налогов».

«Очень много материальных, реальных действий, которые государство будет осуществлять уже с 1 января 2019 года. Все это снизит нагрузку на семью, это будет и экономия бюджета, и возможность реализовать самое важное, самое сложное направление - это улучшение жилищных условий», - заявила Карпович.

Обращаясь в ходе послания к правительству и Центробанку, Путин поручил последовательно снижать ставки по ипотеке до 9%, а затем до 8% и ниже. Льгота по ипотеке для многодетных, по словам президента, должна быть продлена на весь срок кредита. Семьям, где родился третий и последующий ребенок, Путин поручил выплачивать 450 тысяч рублей в счет погашения их ипотечного кредита, пересчитав выплаты с 1 января 2019 года.

Также Путин предложил увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей. Кроме того, президент заявил, что многодетные семьи необходимо освободить от земельного налога на участки в шесть соток. Согласно поручению главы государства, правительству и ЦБ предстоит разработать удобные и доступные финансовые инструменты для поддержки индивидуального жилищного строительства, чтобы у семей была возможность не только покупать готовое жилье, но и строить свой дом.

Также глава государства поручил изменить условия получения выплат на первого и второго ребенка, что в 1,5 раза увеличит число получателей этих денег. Пособие на содержание ребенка с инвалидностью, согласно поручению Путина, должно быть увеличено с 1 июля почти в два раза, до 10 тысяч рублей.