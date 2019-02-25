РИАМО - 25 фев. В понедельник в Подмосковье и Москве ожидается облачная погода с небольшими осадками, температура воздуха поднимется до четырех градусов тепла, атмосферное давление будет интенсивно падать, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться в теплом секторе циклона. Ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве - от 2 до 4, по области - от минус 1 до плюс 4 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер ожидается западного, северо-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 70%.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление будет интенсивно падать и его фон станет пониженным. Именно это и будет основным неблагоприятным фактором для метеозависимых людей. Особенно уязвимы лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями: у них могут отмечаться скачки артериального давления, усиление приступов мигрени, нарушение ритма сердца, немотивированная тревога и различные вегетативные нарушения.

Этой категории людей стоит особенно внимательно отнестись к своему здоровью и при ухудшении самочувствия принять рекомендованные доктором лекарственные препараты. А из-за повышенной влажности воздуха не исключены обострения у лиц, страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также бронхолегочными недугами.