РИАМО - 24 фев. В подмосковных Бронницах мужчина заявил в полицию, что двое его знакомых напали на него во время совместного застолья в гараже, избили и похитили у него мобильный телефон, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Двадцать третьего февраля в 16:50 <…> обратился гражданин 1974 года рождения с заявлением о том, что 23 февраля в 02:30 в принадлежащем ему гараже <…> в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре, его знакомые <…> причинили ему телесные повреждения в виде ушибов и ссадин лица, перелома костей носа, открыто похитили мобильный телефон и скрылись», – сказал собеседник агентства.

Общий материальный ущерб составил 12 тысяч рублей. Подозреваемые мужчины 1992 года рождения доставлены в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».

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