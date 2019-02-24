РИАМО - 24 фев. В воскресенье во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах прошли открытый чемпионат и первенство по танцевальному спорту городского округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Люберцы.

«Я рад приветствовать всех участников на люберецкой земле. Вы занимаетесь очень зрелищным, красивым и невероятно сложным видом спорта. Я искренне желаю вам честной борьбы и победы. В первую очередь, над собой. Тренируйтесь, совершенствуйте свое мастерство, радуйтесь своим успехам», – сказал глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Он также добавил, что соревнования проводятся в Люберцах второй год.

«У нас есть все для проведения подобных турниров. Если будет необходимость организовать в Люберцах областные или даже международные соревнования, мы к этому будем готовы», – дополнил Ружицкий.

В открытом чемпионате и первенстве по танцевальному спорту приняли участие танцоры в возрасте от четырех до 30 лет. Всего – порядка 700 спортсменов из 24 городов России.

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