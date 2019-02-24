РИАМО - 24 фев. В городском округе Мытищи пьяная ссора двух сожителей закончилась поножовщиной, мужчину с ранением госпитализировали, женщину доставили в отдел полиции, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Двадцать второго февраля в 20:48 в городском округе Мытищи, по улице Юбилейная, из подъезда дома бригадой скорой помощи с проникающим ножевым ранением брюшной полости и ножевым ранением поясничной области доставлен и госпитализирован гражданин 1982 года рождения», – сообщил собеседник агентства.

По его словам, позже за совершенное преступление в отдел полиции доставлена сожительница пострадавшего – женщина 1977 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».