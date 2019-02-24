РИАМО - 24 фев. Задымления и возгорания в Государственном музее А.С. Пушкина на улице Пречистенка в столице не обнаружено, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный офицер столичного главка МЧС России.

«Выехали наши подразделения, не обнаружено ни задымления, ни загорания. Все спокойно», – сказал собеседник агентства.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что в Москве горит Пушкинский музей на Пречистенке.

«Проверка здания Пушкинского музея завершилась. Вызов оказался ложным, никакой угрозы нет», – дополнил собеседник.