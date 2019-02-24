РИАМО - 24 фев. Команда по хоккею с мячом из Москвы «Динамо» выиграла в домашнем матче чемпионата России с хабаровским «СКА-Нефтяник», сообщает в воскресенье РИА Новости.

«Московское «Динамо» дома одержало победу над хабаровским «СКА-Нефтяником» в матче чемпионата России по хоккею с мячом», – говорится в сообщении.

Игра прошла в Москве и завершилась со счетом 8:6 в пользу столичной команды. В числе победителей Евгений Филиппов забил пять голов.

Таким образом определены восемь участников 1/4 финала чемпионата России. Среди них «СКА-Нефтяник», «Динамо», «Енисей», «Водник», «Байкал-Энергия», «Динамо-Казань», «Уральский Трубник» и «Кузбасс».