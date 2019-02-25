РИАМО - 25 фев. В понедельник, 25 февраля, в 11:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) пройдет пресс-конференция на тему «Профилактика преступлений, связанных с кражами из дач и частных домовладений».

В мероприятии примет участие начальник ОРЧ УР №2 ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Александр Рябухин.

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-ая Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. Полежаевская).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru

Контактное лицо – Мария Дмитриева

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.