РИАМО - 25 фев. В столице в период с 15 января по 22 февраля газовое оборудование проверили в 60% всех квартир города, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Внеплановое обследование состояния и работоспособности систем газоснабжения жилых домов продолжается в Москве. К настоящему моменту обследовано 19871 строение, то есть 100%. Проверено газовое оборудование более чем в 1 миллионе квартир, это около 60% от общего количества», – сказал Бирюков.

Он уточнил, что в Троицком и Новомосковском округах обследовано 1047 домов (100%).

По его словам, сотрудники АО «Мосгаз» смогли попасть не во все квартиры для проверки оборудования.

«Выявлены случаи нарушений жильцами элементарных правил пользования газовыми приборами и газом в быту: самовольное подключение газовых приборов, недоступность для обслуживания газопровода, установка принудительной вентиляции», – пояснил заммэра.

Бирюков добавил, что по результатам обследования были устранены утечки газа на 1816 газовых приборах. Специалисты АО «Мосгаз» провели инструктаж с представителями 639 управляющих компаний, более 1 миллиону жильцов выдали памятки по безопасному пользованию газом в быту.

«Просим москвичей с пониманием отнестись к этой работе, направленной, прежде всего, на исключение условий для возникновения аварийных ситуаций, чреватых самыми тяжелыми последствиями», – добавил заместитель мэра.

По данным на 1 января 2019 года, в зоне обслуживания АО «Мосгаз» находятся 24008 газифицированных жилых строений, в том числе 19871 многоквартирный жилой дом и 4137 частных домовладений.

В городе газифицировано свыше 1,8 миллиона квартир, в которых установлено около 1,81 миллиона газовых плит, 126,335 тысячи проточных газовых водонагревателей для целей горячего водоснабжения и 6190 емкостных водонагревателей для отопления.