РИАМО - 25 фев. Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов в понедельник встретится с представителями бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

«Двадцать пятого февраля 2019 года в 14:00 руководство Московской области организовывает очередное совещание с представителями бизнеса. Встречу проведет заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: город Красногорск, бульвар Строителей, дом 1, здание дома правительства Подмосковья, зал приемов, минус первый этаж.

Трансляция мероприятия будет организована на официальном сайте правительства Московской области.