РИАМО - 24 фев. Китайская телекоммуникационная компания Huawei Technologies презентовала новый складной смартфон Mate X, он будет работать в сетях 5G, сообщает газета «Известия».

Флагманскую модель представили на презентации в Барселоне в воскресенье.

«В сложенном состоянии у смартфона два экрана. При этом если телефон развернуть, пользователь получает один большой экран диагональю 7,2 дюйма. Стоимость такого гаджета составит 2607 долларов», – говорится в сообщении.

Как сообщают в компании, Mate X – первый и самый быстрый в мире складной смартфон, который поддерживает 5G с максимальной скоростью передачи данных.

Ранее китайская компания Xiaomi представила новый флагманский смартфон Mi 9 с тройной камерой. Гаджет будет стоить от 450 до 600 долларов.