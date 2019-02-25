РИАМО - 25 фев. В понедельник в столице пройдут церемония прощания и похороны бывшего прокурора Москвы Анатолия Зуева, скончавшегося на 73-м году жизни, сообщается на сайте прокуратуры города.

«Светлая память об Анатолии Ильиче (Зуеве – ред.) навсегда сохранится в наших сердцах. Скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении.

Прощание с Зуевым состоится в понедельник в 10:00 в ритуальном зале морга ГКБ №52 по адресу: Москва, улица Пехотная, дом №3, и в 12:00 на Троекуровском кладбище.

Анатолий Зуев родился в 1946 году в Киевской области. В 1972 году окончил факультет правоведения Харьковского юридического института. В органах прокуратуры работал с 1972 по 2006 год. Прошел путь от следователя районной прокуратуры Кировской области до прокурора города Москвы.

После окончания вуза работал в прокуратуре Кировской области. С 1979 по 1994 год служил в прокуратуре Камчатской области. С марта 1992-го по май 1994 года руководил прокуратурой Камчатской области. С 1994 по 1997 год был на должности прокурора Брянской области.

В Москве Зуев начал работать с 1997 года. Был прокурором Пресненской межрайонной прокуратуры, с 2000 года – первым заместителем прокурора Москвы. С 2004 по 2006 год – прокурор города Москвы.

За многолетнюю безупречную службу он награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», медалью «290 лет прокуратуре России».