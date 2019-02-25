РИАМО - 25 фев. В доме правительства Московской области в понедельник в 10:00 состоятся публичные обсуждения правоприменительной практики ФАС России и Московского областного УФАС за первый квартал 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

«Мероприятие посвящено практике применения антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе и законодательства о государственных закупках на территории Московской области», – говорится в сообщении.

Участие в публичных обсуждениях примут представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов прокуратуры Московской области, органов государственной власти и органов местного самоуправления Московской области, а также представители хозяйствующих субъектов и общественных объединений региона.

Публичные обсуждения пройдут в доме правительства Московской области в Красногорске, бульвар Строителей, дом 1. Проход на мероприятие будет осуществляться с 09:00, по заранее оформленному пропуску и с предъявлением паспорта.