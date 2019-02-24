РИАМО - 24 фев. В столице 25 февраля ожидается сильный ветер, снег и гололед, в связи с чем автомобилистам рекомендуют быть осторожными, в частности, соблюдать правила парковки, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столичного правительства.

«Завтра в Москве обещают сильный ветер, снег, гололед и вот это все. Будьте аккуратнее на дороге и паркуйтесь подальше от рекламных щитов, шатких заборов и деревьев. Все как обычно», – говорится в сообщении.

В первый день новой недели Москва окажется в теплом секторе атлантического циклона. Будет облачно, небольшие осадки, ночью местами возможна гололедица. Температура ночью составит минус 1 – плюс 1 градус, днем – плюс 1-3 градуса.

Кроме того, в Подмосковье и Москве до 25 февраля объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 15 метров в секунду.