РИАМО - 24 фев. На западе Москвы полицейские выявили факт нарушения миграционного законодательства, задержан 34-летний житель района Очаково-Матвеевское, который за деньги зарегистрировал в своей квартире приезжих из ближнего зарубежья, зная, что проживать они там не будут, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«В ходе проверки жилого сектора полицейские установили, что 34-летний житель района за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировал в своей квартире на Большой Очаковской улице приезжих из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.