РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия поздравили мужчин в отделении гнойной хирургии одной из больниц округа с Днем защитника Отечества, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске 23 февраля братья и сестры Георгиевского сестричества милосердия навестили пациентов ожогового отделения и отделения гнойной хирургии. Болеющих очень много – кровати стоят даже в коридорах. Многих из них, по тем или иным причинам, не навещают родственники, поэтому такие пациенты особенно рады вниманию», – говорится в сообщении.

Волонтеры принесли для пациентов гостинцы, святую воду, собрали записки для поминовения на службе и поздравили служивших мужчин с Днем защитника Отечества.