РИАМО - 24 фев. В деревне Грибки городского округа Мытищи загорелся гараж, информация о пострадавших уточняется, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

«Двадцать четвертого февраля в 17:01 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в гараже по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, деревня Грибки, СНТ «Смородина», – говорится в сообщении.

Для тушения пожара задействованы три единицы техники, 11 человек. Информация о пострадавших уточняется.