РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. Дворы и пешеходные зоны подмосковного Подольска в воскресенье очищали от снега около 50 единиц спецтехники, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В выходные дни (23 и 24 февраля – ред.) в городском округе Подольск уборка от снега и наледи дорог, дворовых территорий, проездов, пешеходных дорожек и тротуаров проходит в штатном режиме. В воскресенье, 24 февраля, в работах по очистке от снега дворов и пешеходных зон были задействованы 47 единиц специализированной техники и 479 сотрудников управляющих компаний и подрядных организаций», – говорится в сообщении.

Спуски и подъемы обрабатывались противогололедными смесями-реагентами. Также для предупреждения образования наледи и сосулек от снега очищались кровли жилых домов.

Дорожные службы продолжают работы по очистке улично-дорожной сети округа. Так, 24 февраля в уборке было задействовано 65 единиц техники, в том числе 35 – на муниципальных дорогах и 30 – на дорогах регионального значения, а также более 60 дорожных рабочих с учетом сотрудников региональных подрядчиков.

Помимо этого, в округе работает и телефон горячей линии, куда можно оставить обращение по качеству уборки от снега: 8 (496) 755-57-98.