РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. В одном из дворов по Октябрьскому проспекту в подмосковном Подольске планируют убрать два брошенных автомобиля к 1 марта, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска обратилась на портал с жалобой на брошенный автотранспорт у дома №21 по Октябрьскому проспекту. Она отметила, что в данном дворе стоят уже на протяжении около полугода два брошенных автомобиля.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу брошенного транспортного средства по адресу: Октябрьский проспект, дом 21, и сообщает, что по данной информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по устранению нарушений будут проведены в срок до 1 марта 2019 года», - сказал замглавы администрации округа по дорожному комплексу Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.