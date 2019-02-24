РИАМО - 24 фев. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Раменки задержали подозреваемого в организации притона для потребления наркотических средств, в ходе обыска в квартире были обнаружены и изъяты пластиковые бутылки, пустые флаконы и фольга, чайные ложки со следами нагара, шприцы и другие приспособления для употребления наркотиков, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 32-летнего москвича, который систематически предоставлял свою квартиру на улице Довженко наркозависимым лицам для употребления наркотических средств», – говорится в сообщении.

В ходе обыска в квартире были обнаружены и изъяты пластиковые бутылки, пустые флаконы и фольга, чайные ложки со следами нагара, шприцы, полиэтиленовые пакеты с застежкой «салазки» и иные приспособления для употребления наркотических средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.