РИАМО - 24 фев. В Дмитровском городском округе в деревне Теряево загорелась бытовка, в результате один человек пострадал, спасатели ликвидировали возгорание, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

«Двадцать четвертого февраля в 15:41 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в бытовке по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, деревня Теряево», – говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали последствия пожара в 16:30. Для тушения возгорания задействовали две единицы техники, семь человек.

В результате инцидента есть пострадавший.