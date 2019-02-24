РИАМО - 24 фев. Решение российских властей изменить порядок индексации пенсий свыше прожиточного минимума обусловлено, в том числе, обращениями жителей, сообщила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

Президент РФ Владимир Путин 20 февраля выступил с посланием к Федеральному собранию. В нем лидер государства обратил внимание на то, что многие пенсионеры сегодня не получают доплату из-за разных обстоятельств. Путин отметил, что уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться сверх уровня прожиточного минимума пенсионеров, который устанавливается ежегодно.

«Объективно, мы стали после повышения пенсий с 1 января получать письма от граждан – и президент эти же письма получал – по поводу того, что обещали индексацию пенсий, но многие не получили обещанного», – сказала Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

Жалобы жителей, которые стали поступать после повышения пенсий 1 января, стали одной из причин индексации пенсий. Так, если пенсия ниже прожиточного минимума, государство доплачивает, поэтому прибавку к выплатам не все оценили после повышения пенсий с 1 января.

В Пенсионном фонде России (ПФР) отметили, что увеличение социальных доплат к пенсии в РФ коснется 4 миллионов человек, увеличение выплат распространят и на прошедшую в январе 2019 года индексацию страховых пенсий. При этом дополнительная потребность в средствах на социальную доплату к пенсии в 2019–2024 годах оценивается на уровне 120 миллиардов рублей.

К тому же перерасчет пройдет беззаявительно, поэтому пенсионерам не нужно обращаться в Пенсионный фонд России и подавать какие-либо заявления.