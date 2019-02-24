РИАМО - 24 фев. Очередной XXII фестиваль архивного кино «Белые Столбы» Госфильмофонда России откроется в Домодедове 25 февраля и пройдет по 2 марта, фестиваль был создан в первую очередь для киноведов и архивистов, но в нем также принимают участие режиссеры, операторы, сценаристы и актеры, говорится в сообщении пресс-службы фонда.

«В постоянных рубриках «Реставрации» и «Архивные находки» представлена наша текущая работа. Помимо госфильмофондовских пленок, на фестивале будут представлены материалы из коллекций РГАКФД, Шведского киноинститута, Мюнхенского музея кино», – говорится в сообщении.

На открытии фестиваля будет показан «Обломок империи» (1929) Фридриха Эрмлера. Впервые за семьдесят лет можно увидеть оригинальную версию одной из канонических лент мирового кинематографа.

В рубрике «Реставрации» также будет показан первый советский цветной стереофильм «Земля молодости», а в рубрике «Спецпоказ» состоится премьера документального фильма «Экспозиция войны», посвященного подвигу фронтовых операторов.

«Одна из крупнейших рубрик в этом году – «Пианино и пианисты». Фотогеничность рояля была отмечена еще в годы немого кино. В эпоху звукового пианисты как люди с особой душевной организацией часто становились героями сложных психологических драм. В рубрике представлены работы классиков мирового кино – Роберта Вине («Руки Орлака», 1924), Джозефа фон Штернберга («Обесчещенная», 1931), Макса Офюльса («Блестящий вальс Шопена», 1936)», – добавляется в сообщении.

Самая масштабная программа фестиваля – «Шестидесятые» – посвящена эпохе расцвета советского кино. Впервые за историю фестиваля у зрителей будет возможность в течение одной недели увидеть такое количество выдающихся кинематографистов, тех, кто создавал историю советского кино.

На фестивале также покажут курсовые и дипломные работы будущих классиков отечественного кинематографа в рамках программы «Студенческие работы».

На закрытии гости фестиваля увидят отреставрированную картину, уже ставшую классикой отечественного кино: фильм «Облако-рай» (1990). Приедут режиссер Николай Досталь, оператор Юрий Невский и актеры Андрей Жигалов, Ирина Розанова и Сергей Баталов.

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